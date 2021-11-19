Son Dakika: Yeni koronavirüs tedbiri! Milli Eğitim Bakanlığı tören ve yarışmaları iptal etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Yeni koronavirüs tedbiri! Milli Eğitim Bakanlığı tören ve yarışmaları iptal etti

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinlikleri iptal etti.

Bakanlığa bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgileri işaret etti. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını belirtti. Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.

ETKİNLİKLER TEDBİREN İPTAL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, , konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" dedi.

Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Maskesiz sipariş veremeyince sinirlenip video paylaştı, aldığı tepkiler beklediği gibi olmadı

Maskesiz sipariş veremeyince sinirlenip video paylaştı, aldığı tepkiler beklediği gibi olmadı

 'Favipiravir, erken dönemde etkili'

'Favipiravir, erken dönemde etkili'

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title