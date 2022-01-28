Son dakika! Yemen'in Marib kentinde mayın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Yemen'in Marib kentinde mayın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

AA, Hacer Başer - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Yemen'in Marib kentinde mayın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Yemen'in Marib kentinde Husilerin tuzakladığı mayının, temizleme çalışmaları sırasında infilak etmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yemen'in Marib kentinde Husilerin tuzakladığı mayının, temizleme çalışmaları sırasında infilak etmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yemen Mayın Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Marib kentinin Harib ilçesinde yaşanan olayda ölen kişilerin birinin sivil, 2'sinin mayın temizleme ekibinden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, patlamanın temizleme çalışmaları yapıldığı sırada meydana geldiği aktarıldı.

Hükümet güçlerinden ya da Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Hükümet güçleri, günler önce Husilerle girilen çatışmaların ardından Harib ilçesinde kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Hacer Başer - Güncel

Twitter, Mayın, Marib, Yemen, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title