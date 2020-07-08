Son dakika! Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulaziz Jabari'ya suikast girişimi
Gelen son dakika haberlerine göre Yemen'in Marib kentinde, Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulaziz Jabari'nin kaldığı otelin önüne yerleştirilen bomba patladı.
08.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:12
Yemen'in Marib kentinde, Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulaziz Jabari'nin kaldığı otelin önüne yerleştirilen bomba patladı. Danışman Jabari saldırıdan kurtuldu.
Yemen'in Marib kentinde, Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulaziz Jabari'nin kaldığı otelin önüne yerleştirilen bomba patladı. Danışman Jabari, saldırıdan kurtulurken, Jabari'nnin iki korumasının yaralandığı bildirildi. Patlama sonucu bölgede maddi hasar da meydana geldiği öğrenildi. - TAİZ
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Kaynak: İHA