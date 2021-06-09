Son dakika yaşam: Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı
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Son dakika yaşam: Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

Son dakika yaşam: Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki şehitlikte bulunan mezarı başında anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki şehitlikte bulunan mezarı başında anıldı.

4 yıl önce ilk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 22 yaşındaki Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu tarafından düzenlenen törende baba Sadık Yalçın ile beraberindekiler, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını ziyaret edip, diğer kabirlere de çiçek bıraktı. Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

"Bu terör saldırısını düzenleyen hainler milletimizin nezdinde tarihin karanlık çöplüğünde yer alacaklar"

Programda konuşan Kaymakam Ayhan Akpay, "Aybüke öğretmenimiz öğrencilerine karnesini dağıttığı en mutlu gününde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olmuş. Kendisi şehit olduğunda 22 yaşında, 7 aylık bir öğretmendi. Vatanın her karış toprağında görev yapmak için yola çıktı. Bu milletin Anadolu insanına hizmet etme azim ve kararlığında yola çıktı. Bu millete hizmet etme azim ve kararlılığıyla yola çıktı ancak hainler bu idealini gerçekleştirmesine fırsat vermedi. Ben Aybüke öğretmenin ailesine, babası Sadık Bey'e böylesine vatanperver idealist bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Aybüke öğretmenimiz ve bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti onları unutmayacaktır, bu vatan asla sahipsiz kalmayacaktır. Bu terör saldırısını düzenleyen hainler milletimizin nezdinde tarihin karanlık çöplüğünde yer alacaklar. Bu dünyada ve ahirette en ağır cezayı alacaklar. Ancak Aybüke öğretmenimiz sonsuza kadar Türk milletinin nezdinde anılacak, Anadolu'nun bağrından çıkan gençlerimize ilham kaynağı olacaktır" dedi.

"Onların yetiştirdikleri nesiller de bu bayrağı indirtmeyecek"

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise, "Bir karne günü haince, kalleşçe şehit edilen öğretmenimiz Aybüke'nin ölüm yıl dönümünde onu yad etmek için bir araya geldik. Öğretmenlerimiz karne günlerinde onu yad etmeye devam edecek. Eğitim camiamız şehit olan tüm öğretmenlerimizi unutmadı, unutmayacaktır ve inşallah onların yetiştirdikleri nesiller de bu bayrağı indirtmeyecek. Bu vatanı asla ve asla böldürtmeyecek. Bu ezanı asla ve asla susturmayacak" ifadelerini kullandı.

Törene baba Sadık Yalçın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. - ÇORUM

Son dakika yaşam: Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı
Son dakika yaşam: Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı
Son dakika yaşam: Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı
Son dakika yaşam: Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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