Son dakika yaşam: Jandarma'dan Kaymakam Gülenç'e ziyaret

Son dakika haberine göre Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Malatya Yeşilyurt İlçe Jandarmadan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç'e ziyaret gerçekleştirildi.

Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Malatya Yeşilyurt İlçe Jandarmadan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç'e ziyaret gerçekleştirildi.

Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Yeşilyurt İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç'e makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kaymakam Gülenç, ilçedeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İlçe Jandarma Komutanı Boyacıoğlu şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı