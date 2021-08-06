Son dakika yaşam: İnegöl'den yangınzedelere mobilya desteği

Son dakika haber: Son 10 gündür devam eden orman yangınlarında zarar gören bölge sakinlerinin evlerinin mobilyaları Bursa'nın İnegöl ilçesinden gönderilecek.

Son 10 gündür devam eden orman yangınlarında zarar gören bölge sakinlerinin evlerinin mobilyaları Bursa'nın İnegöl ilçesinden gönderilecek.

İnegöl Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde kampanya düzenlendi.

Kampanyanın açılış konuşmasını yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Yaşanan sıkıntılı durum sonrasında tek yürek olarak hareket edeceğiz. Kaymakamımız himayesinde belediye başkanımızın desteği ile yangında zarar gören vatandaşlarımıza destek kampanyası başlattık. Özellikle dağ bölgesindeki köylerde vatandaşlarımızın evleri yandı. Biz de mobilya şehri olarak verilen göreve hazırız" dedi.

Bölgeye İnegöl Belediyesi'nden ekipler gönderdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl'ü anlatırken hep önemli bir şehir diye anlatıyoruz. İnegöl hayır yönünde yarışan bir şehir. Hükümetimiz çaba ve gayret içerisinde çalışıyor. Belediyeler gayret ediyor, çalışıyor. Biz de buradan arkadaşlarımızı gönderdik, bir yarayı sarabilir miyiz diye mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Maddi kayıpların telafi edilebileceğini ifade eden Kaymakam Eren Arslan ise, "Ülkemizin güneyinde adeta yeşil vatan dediğimiz ormanlarımız yanıyor. Tüm ülke olarak mücadele ediyoruz. Maddi kayıplar telafi edilebilir, ama can kayıplarımız var. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu zor zamanlar ilk değil, ama bu felaketler ile millet olma şuurunu gösteriyoruz. Çok şükür devletimiz canla başla mücadele ediyor" şeklinde konuştu.

Toplanan yardımları İnegöl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile İnegöl İnsani Yardım Derneği bölgeye ulaştıracak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı