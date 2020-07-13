Son dakika yaşam: Cumhuriyet Savcısı Gündoğdu'dan kurban bağışı Bir son dakika haberine göre Ağrı Cumhuriyet Savcısı Halit Gündoğdu, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Ağrı Cumhuriyet Savcısı Halit Gündoğdu, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu'ya ziyarette bulunan Cumhuriyet Savcısı Gündoğdu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş"sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi alarak, Türkiye Diyanet Vakfına kurbanını bağışladı.

Kampanyanın özellikle de muhtaç insanların arttığı böyle bir dönemde çok gerekli ve önemli olduğunu belirten Cumhuriyet Savcısı Gündoğdu, emeği geçenlere teşekkür ederek kampanyaya katılımın yüksek olması temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Gündoğdu'nun kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Gündoğdu'ya teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti. - AĞRI

Kaynak: İHA