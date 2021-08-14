Son dakika yaşam: Artvin'de bir tırın dorsesinde ölüme terk edilen atlar yediemin olarak Ardanuç ilçesinde bir çiftliğe gönderildi

Son dakika haberler... Artvin'in Hopa ilçesinde bir tırın dorsesinde ölüme terk edilen atlar bugün kamyonlara yüklenerek yediemin olarak Ardanuç ilçesinde bir çiftliğe gönderildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir tırın dorsesinde ölüme terk edilen atlar bugün kamyonlara yüklenerek yediemin olarak Ardanuç ilçesinde bir çiftliğe gönderildi. Atların hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar burada bakımları yapılacak.

Kars'tan Kırgızistan'da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere bir tıra yüklenen ancak tır şoförü Sarp Sınır Kapısı'ndan geçemeyeceğini anlayınca Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan tır garajında ölüme terk edilen 38 at için gönüllüler ve sanatçılar seferber olmuştu. 6 Ağustos Cuma günü yaşanan olay sonrası Artvin Valiliğince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bitkin ve olan atlar tırdan indirilmiş polis bariyeri ile etrafı çekilerek bakımları ve tedavilerine başlanmıştı. Çipleri olmayan atlara ekiplerce çip takılırken, yapılan tedavilere rağmen 5 at ölürken, bir at ise doğum yapmıştı.

Adli ve idari soruşturma devam ederken atlarda sıkça görülen ruam hastalığı için test yapılmıştı. 72 saat sonra çıkan test sonucunda atların negatif olduğu anlaşılınca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 33 at ve bir tayı sahibinden alarak bakım ve korunmasına karar vermişti. Atların sahibi E. Ş'ye ise hayvan refahı yasası kapsamında toplam 35 bin 700 lira para cezası kesilirken, E.Ş, atları geri almak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne dilekçe verse de bu talebi kabul görmedi. Bunun üzerine atların sahibi olduğunu iddia eden şahıs, hukuksal yollara başvururken, atlar mahkeme süreci sona erinceye kadar bugün kamyonlara yüklenerek yediemin olarak Ardanuç ilçesindeki bir çiftliğe gönderildi. Bir atın daha gebe olduğu öğrenilirken, atları sahiplenmek üzere Artvin'de faaliyetlerde bulunan Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) ve İstanbul'dan Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (WARF) başvuru yaptığı öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı