Son dakika yaşam: Afrin şehidi Veysel Temel'in ailesine ziyaret
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Son dakika yaşam: Afrin şehidi Veysel Temel'in ailesine ziyaret

Son dakika yaşam haberi... Kütahya Valisi Ali Çelik, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in ailesini ziyaret etti.

Son dakika yaşam: Afrin şehidi Veysel Temel'in ailesine ziyaret
02.07.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:23

Kütahya Valisi Ali Çelik, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in ailesini ziyaret etti.

Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in Altıntaş'ın Genişler Köyü'nde yaşayan annesi Nimet Temel ile babası İbrahim Temel'i evlerinde ziyaret eden Vali Çelik, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Devletin kapılarının şehit ailelerine her zaman açık olduğunu kaydeden Vali Çelik, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, 'Allah bizleri onlara mahcup etmesin, onlara karşı yüzümüzü eğdirmesin, dosdoğru olanı yapmayı nasip etsin'der. 24 saat emrinizdeyiz. Şehit ailelerinin evleri devlet kurumsal yapısının içinde bir yer edinmeli. Onlar, bu bütünün bir parçası olmalı. Bu devletin temelini onlar tutuyor zaten. Onlar olmasa ne millet ne de devlet yaşar. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten şehit babası İbrahim Temel, "Devletimizin ilgisinden memnunuz, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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