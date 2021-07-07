Son dakika yaşam: 22 mahalleden birlik kararı

Son dakika haberlerine göre Mustafakemalpaşa'daki Yörük ve Türkmen mahallelerinin temsilcileri, yörenin meselelerine çözüm bulmak maksadıyla istişare toplantısı düzenledi.

Mustafakemalpaşa'daki Yörük ve Türkmen mahallelerinin temsilcileri, yörenin meselelerine çözüm bulmak maksadıyla istişare toplantısı düzenledi.

Bozağaç bölgesinde bulunan Yörük ve Türkmen mahallelerinin muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının eşliğinde düzenlenen toplantıya; Kaymakam Ahmet Altıntaş, Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kavak, Devlet Hastanesi Müdürü Erdinç Özdemir, Tatkavaklı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tunçer katıldı.

Bozağaç yöresinin meselelerinin masaya yatırıldığı toplantıda 22 mahalle temsilcisi birlik mesajları verirken, sorunların çözümü için oy birliği ile Bursa Ertuğrulgazi Karakeçili Yörük ve Türkmen Derneği ile ortak hareket etme kararı alındı. Gün boyu yapılan toplantıda, hayata geçirilecek çalışmalarda ittifak kararları alındı.

Bölgenin sosyal ve kültürel tanıtımında dernekle birlikte hareket edileceği bildirilirken, Bursa Ertuğrulgazi Karakeçili Yörük ve Türkmen Derneği Başkanı Cevat Canbaz ve yönetim kurulu üyeleri Orhan Borazan, İsmet İnce, Mehmet Battal ve Yılmaz Sarı, bölgenin bütün meselelerinin çözümü için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

Dernek Başkanı Cevat Canbaz'ın teşekkür konuşmasının ardından katılımcılar, Körekem Mahallesi'nde lavanta bahçesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı