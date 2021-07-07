Son dakika yaşam: 22 mahalleden birlik kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika yaşam: 22 mahalleden birlik kararı

Son dakika yaşam: 22 mahalleden birlik kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Mustafakemalpaşa'daki Yörük ve Türkmen mahallelerinin temsilcileri, yörenin meselelerine çözüm bulmak maksadıyla istişare toplantısı düzenledi.

Mustafakemalpaşa'daki Yörük ve Türkmen mahallelerinin temsilcileri, yörenin meselelerine çözüm bulmak maksadıyla istişare toplantısı düzenledi.

Bozağaç bölgesinde bulunan Yörük ve Türkmen mahallelerinin muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının eşliğinde düzenlenen toplantıya; Kaymakam Ahmet Altıntaş, Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kavak, Devlet Hastanesi Müdürü Erdinç Özdemir, Tatkavaklı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tunçer katıldı.

Bozağaç yöresinin meselelerinin masaya yatırıldığı toplantıda 22 mahalle temsilcisi birlik mesajları verirken, sorunların çözümü için oy birliği ile Bursa Ertuğrulgazi Karakeçili Yörük ve Türkmen Derneği ile ortak hareket etme kararı alındı. Gün boyu yapılan toplantıda, hayata geçirilecek çalışmalarda ittifak kararları alındı.

Bölgenin sosyal ve kültürel tanıtımında dernekle birlikte hareket edileceği bildirilirken, Bursa Ertuğrulgazi Karakeçili Yörük ve Türkmen Derneği Başkanı Cevat Canbaz ve yönetim kurulu üyeleri Orhan Borazan, İsmet İnce, Mehmet Battal ve Yılmaz Sarı, bölgenin bütün meselelerinin çözümü için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

Dernek Başkanı Cevat Canbaz'ın teşekkür konuşmasının ardından katılımcılar, Körekem Mahallesi'nde lavanta bahçesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. - BURSA

Son dakika yaşam: 22 mahalleden birlik kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı İbrahim Selim Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika yaşam: 22 mahalleden birlik kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:31:40. #1.15#

title