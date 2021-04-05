Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir
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Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! Yargıtay Başkanlığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran emekli 104 amiralin imzaladığı Montrö bildirisini ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Anayasal yetkiye dayanmayan, milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Her türlü müdahaleye karşı yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir" ifadeleri yer aldı. Öte yandan bildiride imzası bulunan 10 amiral, bu sabah gözaltına alındı.

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün 'Montrö' bildirisi yayınlayan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bildiriyi TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriye imza atan 10 amirali gözaltına aldı. 4 kişi de yaş haddinden ifadeye çağrıldı.

"MİLLETİN İRADESİNİ HEDEF ALAN HİÇBİR GÜÇ KABUL EDİLEMEZ"

Yargıtay Başkanlığından, "Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu. Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, bütün erklerin yetki ve güçlerini Anayasa ve yasalardan aldığı vurgulandı.

"YARGI, YASALAR ÇERÇEVESİNDE GEREĞİNİ İFA EDECEK"

Demokratik hukuk düzeninin korunmasının yargı kurumlarının en temel görevi olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Geçmişte yaşanılanlar göstermiştir ki darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir."

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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