Son Dakika! Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
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Son Dakika! Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz

Son Dakika! Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi.

Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA DESTEK

Yeni anayasa çalışmalarına destek verdiklerini açıklayan Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADA SAHTE HESAPLARIN KULLANIMI

"Hukuk devlet ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir." diyen Akarca, sosyal medyada sahte hesapların kullanımı ile ilgili "Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur." dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor
Servet Uzun
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