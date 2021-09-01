Son Dakika! Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz

Son dakika: Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi.