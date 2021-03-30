Son dakika... 'Yardımlaşma derneği' olarak işletilen restoranda eğlenceye 75 bin lira ceza
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Son dakika... 'Yardımlaşma derneği' olarak işletilen restoranda eğlenceye 75 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel
Son dakika... 'Yardımlaşma derneği' olarak işletilen restoranda eğlenceye 75 bin lira ceza

Son dakika gündem haberi: KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, yardımlaşma ve dayanışma derneği adı altındaki işletilen restoranda alkol ve müzik eşliğinde eğlenen aralarında kadınların da olduğu 12 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske' kurallarını ihlal...

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KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, yardımlaşma ve dayanışma derneği adı altındaki işletilen restoranda alkol ve müzik eşliğinde eğlenen aralarında kadınların da olduğu 12 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske' kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 75 bin 600 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi Fatih V. de 'Mühür bozma ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından hakkı adli işlem başlatılmak için gözaltına alındı.  

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,kırmızı kategorideki kentte koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar için kısıtlama saatlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Paşa Sokak'ta  yardımlaşma ve dayanışma derneği adı altındaki restoranda, alkol ve müzik eşliğinde eğlence düzenlendiğini belirledi. Daha önce de mühürlendiği tespit edilen iş yeri sahibi Fatih V. hakkında 'Mühür bozma ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli işlem başlatılmak için gözaltına alındı. İş yerinde aralarında kadınların da olduğu 12 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 'sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske' kurallarına uymadıkları için 75 bin 600 lira ceza uygulandı. 

ARACIN BAGAJINDAN TEKEL ÜRÜNLERİ ÇIKTI

Polis, aynı mahallede Abidin Sokakta durumumdan şüphelenerek durdurduğu 42 DDH 16 plakalı aracın bagajında 73 kutu içki bulundu. Araç sürücüsü Durmuş Ömer K.'nin "Alkollü içecekleri sabah tekel bayisinden alıp, gece satıyorum" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Durmuş Ömer K., Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.


Son dakika... 'Yardımlaşma derneği' olarak işletilen restoranda eğlenceye 75 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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