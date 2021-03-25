Son dakika: Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı
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Son dakika: Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı

25.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:55
Son dakika: Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da gece yarısı bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki felçli ve kalp pili bulunan yaşlı kadın dumanların arasında boğulmaktan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'da gece yarısı bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki felçli ve kalp pili bulunan yaşlı kadın dumanların arasında boğulmaktan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Has Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi.

Cüneyt Teccal'e (50) ait birinci katta sobadan başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri bastırdı. Ancak yoğun duman

binanın tüm katlarını kapladı.

Evin ikinci katında yaşayan 86 yaşındaki felçli ve kalp pili bulunan anne Ayşe Teccal (86) itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Sedyeye konulan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, gece yarısı sokağa dökülen mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler. - BURSA

Son dakika: Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı
Son dakika: Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı
Son dakika: Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı
Son dakika: Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı
Son dakika: Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı
Son dakika: Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı
Son dakika: Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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