Son dakika: Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da gece yarısı bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki felçli ve kalp pili bulunan yaşlı kadın dumanların arasında boğulmaktan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.