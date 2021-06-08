Son dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında bir tahliye daha

Son dakika 3. sayfa haberi... 34 kişinin yargılandığı Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 4 tutuklu sanıktan birinin tahliye kararı verildi.

34 kişinin yargılandığı Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 4 tutuklu sanıktan birinin tahliye kararı verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar, dönemin belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, dönemin mali hizmetler müdürü Şenay R.K, müteahhit Bekir Bilgi ve Güleç'in sekreteri Bahar T, bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Tutuklu sanıkların dinlendiği davada sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanık Vefa Salman'ın avukatı ise, dosyanın ayrılmasını ve yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Bekir B.'nin avukatı da, yargılama başlangıcında dosyaya verdikleri ve bir derneğe verilen para ile ilgili görüntünün incelenmesini talep etti.

Mahkeme, Halit Güleç, Reşat E. ve Bekir B.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Bahar T'yi ise tahliye etti. Vefa Salman'ın avukatının taleplerinin de reddedildiği dava 7 Eylül tarihine ertelendi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı