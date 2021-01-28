Son dakika: (VİDEO-GRAFİK) Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke olan ABD, kötü gidişatı durduramıyor

Son dakika haberlerine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'deki artan vaka ve ölü sayıları, salgının henüz kontrol altına alınamadığını ve kötü gidişatın sürdüğünü gösteriyor.