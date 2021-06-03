Son dakika: Vatandaşların taleplerini dinledi, yatırımları yerinde inceledi
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Son dakika: Vatandaşların taleplerini dinledi, yatırımları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika haberine göre Vatandaşların taleplerini dinledi, yatırımları yerinde inceledi Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav'a bağlı 9 köy ve bir beldeyi ziyaret ederek gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu Vali Çelik, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir, Kızılcık, Sarıkaya, Akpınar, Yağıllar,...

Vatandaşların taleplerini dinledi, yatırımları yerinde inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav'a bağlı 9 köy ve bir beldeyi ziyaret ederek gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu

KÜTAHYA - Vali Çelik, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir, Kızılcık, Sarıkaya, Akpınar, Yağıllar, Beciler, Yeşilçam, Güzelyurt köyleriyle Kabaarmut Mahallesi ve Naşa Beldesini ziyaret etti.

Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik, köy muhtarları ile vatandaşların istek ve taleplerini dinledi, yatırımlarla ilgili açıklamalar yaptı.

Vali Çelik'in Kiçir köyündeki kütüphane açılışı ve sosyal tesis inşaatının incelemesiyle başlayan köy ziyaretleri, daha sonra Kızılcık, Sarıkaya, Akpınar, Yağıllar, Beciler, Yeşilçam köyleriyle Naşa Beldesi ve Kabaarmut mahallesinde yapılan yatırımların incelemesi ve ziyaretlerle devam etti. Simav Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapımına başlanılan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ndeki incelemelerden sonra Güzelyurt köyüne geçen Vali Çelik, vatandaşların taleplerini dinleyip, ihtiyaçların uygun şartlarda yerine getirileceğini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı köy halkına teşekkür etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik'e Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Bayram Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Genel Meclisi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Osman Ergün, Kahraman Aktay, İbrahim Karataş, Ahmet Şimşek ve ilgili Kurum Müdürleri eşlik etti.

Son dakika: Vatandaşların taleplerini dinledi, yatırımları yerinde inceledi
Son dakika: Vatandaşların taleplerini dinledi, yatırımları yerinde inceledi
Son dakika: Vatandaşların taleplerini dinledi, yatırımları yerinde inceledi
Son dakika: Vatandaşların taleplerini dinledi, yatırımları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak

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