Son dakika: Van Gölü'nün zemininden 2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizlenecek

Son dakika gündem haberi: Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında gölün zemininden 2 milyon 780 bin metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor.

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında gölün zemininden 2 milyon 780 bin metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, dip temizliğinin yapıldığı İskele Sahili'nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır inşaatı devam eden Van İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde devreye aldıklarını söyledi.

Tesiste artık tam kapasite ile hem fiziki hem de biyolojik arıtma yapıldığını belirten Bilmez, "Van Gölü bize Allah'ın bahşettiği en güzel nimetlerinden biri. Ecdat bunu bize masmavi teslim etti, bizim de sonraki nesillere daha temiz teslim etmemiz gerekiyor. Maalesef atık sularımız, göl kenarına yapılan ahırlarımız gölü her gün korkunç derecede kirletiyordu. Atık sularımızın ileri biyolojik arıtma metoduyla arıtarak göle verilmesi ve gölün etrafındaki ahırların ortadan kaldırılması, kirliliğin önlenmesi açısından önemliydi. Bu ikisini gerçekleştirdik." diye konuştu.

"13 kilometrelik alanda temizlik yapacağız"

Şimdi de sahil şeridinde oluşan dip çamurunun temizlenmesi için çalışmalara başladıklarını anlatan Bilmez, şu bilgileri verdi:

"Bu çamuru nasıl temizleyebiliriz diye İstanbul, Kocaeli ve bu tür çalışmaları yapmış bütün belediyelerimizin çalışmalarını arkadaşlarımız mahallinde inceledi. 3-4 metot var. Duba üzerine iş makinesini bindirip, teknelerle çekip temizlik yapmak bu yöntemlerden biri ama o dubanın da sahile tam yanaşması mümkün değil. Derin yerlerde ancak o çalışmayı yapabiliyorduk. İskele Bölgesi'nde, Edremit ve Gevaş Marina'da o metotla temizlik yaptık. Burada da gördüğünüz gibi gölün içine doğru açılan geçici yollar yapıyoruz. İş makinesi onun üzerinde sağı solu temizleyerek çıkan çamuru kamyonlara yükleyip depolayacağımız bölgeye gönderiyoruz. Sonrada açtığımız yolu kaldıracağız. Bu bölgede 13 kilometrelik bir alanda temizlik yapacağız. 3 etaba böldük."

Gelecek süreçte iş makinesi sayısını artıracaklarını, Van Gölü'nü koruma için hep birlikte seferber olacaklarını vurgulayan Bilmez, bununla da yetinmeyeceklerini, sahil bandında parklar yaparak Van halkını denizle buluşturacaklarını söyledi.

Olağanüstü dönemlerde sahildeki parklarımızı toplanma alanları olarak kullanacaklarını dile getiren Bilmez, "Van kamuoyunu da Van denizine sahip çıkmaya davet ediyoruz. 'Hep birlikte bu denizimize çıkalım' diyoruz. Birinci etapta 680 bin metreküp, ikinci etapta 700 bin ve üçüncü etapta ise 1 milyon 400 bin metreküp çamur temizleyeceğiz. Bunu herhangi bir ihale ile değil, belediyemizin ve kiralık iş makineleri ile yapacağız. Çıkan çamurları daha önce taş ocağı olarak kullanılan alanda kurutarak üstünü kapatacağız. Bu temizliği önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilmez'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu