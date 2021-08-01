Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü

Sel felaketiyle sarsılan Van'dan art arda kötü haberler gelmeye devam ediyor. Özalp'a bağlı Dağdeviren Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban Yusuf Kan, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aşırı yağışların etkili olduğu Van'dan üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Dün sel sularına kapılan kadın vatandaşın güçlükle kurtarıldığı Van'da hayvanları otlatan çoban, yıldırım çarpması sonucu vefat etti.

BAHÇELER SULAR ALTINDA KALDI, YOLLAR ZARAR GÖRDÜ

Özalp ve Saray ilçelerinde sağanak sele neden oldu, yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde sağanak sonrası gelen sel ekili arazilere zarar verdi, bazı mahallelerde hasara neden oldu. Özalp ilçesine bağlı Şehittepe, Dağdeviren, Aksorguç ve Çubuklu ile Saray ilçesine bağlı Çaybağı, Kazlıgöl, Nazarova, Keçikayasi mahallelerinde bazı evlerin bahçeleri su altında kaldı, yollar zarar gördü.

20 YAŞINDAKİ ÇOBANA YILDIRIM ÇARPTI

İlçe belediyelerine ait ekipler, selden etkilenen mahallelerde çamur ve kayaları temizledi, menfezleri onardı. Özalp'a bağlı Dağdeviren Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 20 yaşındaki Yusuf Kan'a da yıldırım isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Kan'ın cenazesi, otopsi için Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı