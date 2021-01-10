Son dakika... Van'da kısıtlamada evde kalanlara sokak konseri
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Son dakika... Van'da kısıtlamada evde kalanlara sokak konseri

10.01.2021 11:48 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:53
Son dakika... Van'da kısıtlamada evde kalanlara sokak konseri

Son dakika gündem haberine göre VAN'ın merkez İpekyol ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu evde kalan vatandaşlar için sokakta moral konserleri veriliyor.

VAN'ın merkez İpekyol ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu evde kalan vatandaşlar için sokakta moral konserleri veriliyor. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek moral depoluyor.

Van'da hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağında, evde kalan vatandaşlara İpekyolu Belediyesi organizasyonuyla, moral amaçlı sokak konserleri verildi. Şu ana kadar birçok mahallede verilen konserlerinin bu haftaki adresi ise, Bostaniçi Mahallesi oldu. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, mahallede vatandaşlara konser verdi. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek moral depolarken, belediye yetkikilileri, kısıtlamalar sona erene kadar bu tür müzik dinletilerinin devam edeceğini bildirdi.

Mahalle sakinleri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına ve müzik ekibine  teşekkür etti.

 


Son dakika... Van'da kısıtlamada evde kalanlara sokak konseri
Son dakika... Van'da kısıtlamada evde kalanlara sokak konseri
Son dakika... Van'da kısıtlamada evde kalanlara sokak konseri
Son dakika... Van'da kısıtlamada evde kalanlara sokak konseri
Son dakika... Van'da kısıtlamada evde kalanlara sokak konseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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