Son dakika... Van'da hayatını kaybeden polisin cenazesi Orhangazi'de toprağa verildi - Haberler
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Son dakika... Van'da hayatını kaybeden polisin cenazesi Orhangazi'de toprağa verildi

Son dakika... Van'da hayatını kaybeden polisin cenazesi Orhangazi'de toprağa verildi
AA / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Van'da geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Murat Karahan'ın cenazesi, memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Van'da geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Murat Karahan'ın cenazesi, memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

Mesaisine giderken bindiği minibüste kalp krizi geçirmesinin ardından yaşamını yitiren evli ve bir çocuk babası Karahan'ın naaşı, Van'dan uçakla İstanbul'a getirildi.

Cenaze aracıyla Orhangazi'ye taşınan polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alındıktan sonra Gazi Orhanbey Camisine taşındı.

Murat Karahan'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşların katılımıyla cami bahçesinde ikindi vakti kılınan namazın ardından yeni mezarlıkta defnedildi.

Son dakika... Van'da hayatını kaybeden polisin cenazesi Orhangazi'de toprağa verildi

Son dakika... Van'da hayatını kaybeden polisin cenazesi Orhangazi'de toprağa verildi

Son dakika... Van'da hayatını kaybeden polisin cenazesi Orhangazi'de toprağa verildi

Son dakika... Van'da hayatını kaybeden polisin cenazesi Orhangazi'de toprağa verildi

AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri

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