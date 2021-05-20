Son dakika: Van'da çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 32'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Van'da çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 32'ye yükseldi

Son dakika: Van'da çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 32'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 32'ye yükseldi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 32'ye yükseldi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak bina önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Bu hafta 2 ailenin daha katılmasıyla sayıları 32'ye yükselen aileler, HDP binası önünde eylem yaptıkları sırada yüksek sesle müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalışan partililere tepki gösterdi.

Eylem sırasında Gaziantep'ten bir şehit annesinin gönderdiği Türk bayrakları, ailelere dağıtıldı.

Annelerden Atiye Dayan, AA muhabirine, kızı Şilan Dayan'ın 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldüğünü, 6 yıldır evladının özlemiyle yaşadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini ifade eden Dayan, şunları kaydetti:

"Anneler evlatlarını istiyor. Bu imanı olmayanlardan evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı iş yerlerinden, okullardan kaçırıp HDP binalarında PKK'lılara teslim ettiler. Evlatlarımızı alana kadar da bu eylemden vazgeçmeyeceğiz. Sesimi yükselteceğiz, bizi susturamazlar. Evlatlarımızı onlara bırakmayacağız."

Kızı 13 yaşındayken dağa kaçırılan Nazlı Sancar da aile sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Kızımı elini, kolunu bağlayarak kaçırdılar. 10 yıldır evlat acısı çekiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Sayımız çığ gibi büyüyor. Allah'ın izniyle PKK ve HDP'yi anneler bitirecek. Zafer bizim olacak. Evlatlarımızı söke söke zalimlerin elinden alacağız. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hatice için Hakkari'den gelen anne Nazlı Aslan da "Kızımı kaçırıp dağa kaçırdılar. Yıllarca aradım bulamadım. PKK'lılar 3 yıl önce de eşimi öldürdü. Sonuna kadar evlat mücadelesi vereceğim." şeklinde konuştu.

Türk Haber-Sen İl Başkanı Mehmet Tutaş ve Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Selçuk Yürektürk de HDP il binası önüne gelerek ailelere destek verdi.

Son dakika: Van'da çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 32'ye yükseldi
Son dakika: Van'da çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 32'ye yükseldi
Son dakika: Van'da çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 32'ye yükseldi
Son dakika: Van'da çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 32'ye yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.
Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK iş birlikçilerine operasyon: 25 gözaltı
Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK iş birlikçilerine operasyon: 25 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Van'da çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 32'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 15:59:49. #1.11#

title