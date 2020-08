Son Dakika | Van Büyükşehir Belediyesi telef olan martıları topladı Gelen son dakika haberine göre Van Büyükşehir Belediyesi telef olan martıları topladı Van Büyükşehir Belediyesi, Adır Adası'nda telef olan ve etrafa koku yayan ölü martıları topladı.

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Adır Adası'nda telef olan ve etrafa koku yayan ölü martıları topladı. Bilim insanları martı ölümlerinin ekolojik nedenlerden kaynaklı olduğunu açıkladı.

Van Gölü'nün en büyük adası olan ve martıların üreme alanlarının başında gelen Adır Adası'nda açlık, susuzluk ve sıcak havalar nedeniyle martı ölümleri gerçekleşti. Martı ölümlerinin çevreye yaydığı koku üzerine Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Adır Adası iskelesi başta olmak üzere sazlık alanlar ve sahildeki ölü martıları topladı. Toplanan martılar ekipler, tarafından çuvallara konularak gömülmek üzere Katı Atık Entegre tesisine götürüldü.

"Martı ölümlerinin sebebi açlık"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, martı ölümlerinin hastalık nedeniyle gerçekleşmediğini açıkladı. Martıların açlık ve susuzluk nedeniyle öldüklerini tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası yaban hayatı yönünden çok zengin bir bölgedir. Bölgedeki en büyük popülasyonu da martılar oluşturuyor. Martılar genellikle üreme zamanlarında sakin olan yerlere göç ederler. Adır adası da martıların üremesi için oldukça güvenli bir alandır. Burayı tercih etmelerinin nedeni ise bu adada yerleşim yok ve çok sakin bir hayat var. Yani yavrular için tehlike arz edecek bir hayvan yok. Her yıl ada ve çevresinde bir milyona yakın martı yuva yapıp kuluçkaya yatıyor. Bu bir milyon martı ikişer yumurta bıraktığı zaman sayı ikiye katlanır. Buda martıların yiyecek bulmada sıkıntı yaşanmasına sebep oluyor. Burada yaşanan ölümler genel nüfusa baktığımızda çok küçük bir yüzdeye denk gelmektedir. Ölen martılar yavru martılardan oluşuyor. Asılında görünen manzara ekolojik dengenin ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır" dedi.

Her yıl bu dönemde martı ölümlerinin yaşandığını belirten Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Mühendisi Gökhan Dursun ise "Martı ölümlerinin nedeni açlık ve susuzluk. Bu ölümler her yıl yaşanıyor. Bizlerde telef olan martıları her yıl olduğu gibi bu yılda rutin olarak topladık. Toplanan martılar gömülmek üzere Katı Atık Entegre tesisine götürüldü" dedi.

Telef olan martıların toplanmasının ardından Mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi ve ekiplerine teşekkür ettiler.

