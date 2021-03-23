Son dakika! Vali Şıldak, tedbirlere uymayan vatandaşların ihbar edilmelerini istedi
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Son dakika! Vali Şıldak, tedbirlere uymayan vatandaşların ihbar edilmelerini istedi

23.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:21
Son dakika! Vali Şıldak, tedbirlere uymayan vatandaşların ihbar edilmelerini istedi

Son dakika haber... Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, salgında vakaların düşmesi ve sayılarda düşüş sağlanması için duyarlı vatandaşların tedbirlere uymayan vatandaşları Whatsaap, 112 Çağrı Merkezi ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden bildirmesini istedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, salgında vakaların düşmesi ve sayılarda düşüş sağlanması için duyarlı vatandaşların tedbirlere uymayan vatandaşları Whatsaap, 112 Çağrı Merkezi ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden bildirmesini istedi.

Yüksek vaka sayıları ile risk haritasında kırmızı rengi alan Balıkesir'de salgını kontrol alınması için sık sık uyarı yapan Vali Hasan Şıldak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla salgınla ortak bir şekilde mücadele etmenin önemine değindi.

Vali Şıldak, vaka sayılarında düşüş yaşanarak normal hayata geçiş sürecinin bir an önce başlaması için verilen ortak mücadelede tedbirlere uymayanların; 0 533 384 55 90 Whatsapp İhbar Hattı, 112 Acil Çağrı Merkezi veya Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden bildirilmesi gerektiğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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