Son dakika! Vali Hüseyin Öner, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu Son dakika yaşam haberine göre Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Jandarma Komutanlığı görevine yeni başlayan Albay Ali Naci Aldemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Jandarma Komutanlığı görevine yeni başlayan Albay Ali Naci Aldemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Jandarma bölgesindeki asayiş, güvenlik ve korona virüs ile mücadele çalışmaları hakkında sohbette bulunuldu. - ARDAHAN Kaynak: İHA