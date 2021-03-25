Son dakika... Vali Akbıyık sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Taşbaşı köyünde meydana gelen selin ardından incelemelerde bulunarak vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Dün gün meydana gelen yağışlardan dolayı kent merkezinden 40 kilometre mesafede bulunan Taşbaşı köyü deresinin taşması sonucu tahribatlar meydana gelmişti. Vali Akbıyık, beraberindeki vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Tevkif Kumbasar ile İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Çetin, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilgili kurum müdürleri, AFAD ve Kızılay ekipleri ile bölgede incelemede bulundu. Burada yapılan dere yatağı ıslah çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Akbıyık, vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Taşbaşı köyü sağlık ocağı ile ilk ve ortaokulunu da ziyaret eden Vali Akbıyık, öğrencilere kitap hediye etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akbıyık, birkaç gündür kentte yoğun bir yağış olduğunu belirterek, "Yaklaşık 20 köyümüzde çeşitli hasarlar meydana geldi. Hakkari'nin Derecik ve Çukurca ilçelerimizin yolları yağış ve çökmelerden dolayı kapanmıştı. Yolların büyük bir bölümünü yaptık. İlçe yollarımızda geçici geçişler başladı. Taşbaşı köyü ise coğrafya olarak biraz daha eski bir köyümüz. Hatta afete maruz kalan mahalleleri de var. Bundan dolayı TOKİ'nin yapmış olduğu afet konutları da var. Burada derenin taşması nedeniyle il özel idaresi, DSİ, karayolları, AFAD, Çevre ve Şehircilik ekipleri gerekli çalışmayı yapıyorlar. Allah'a şükür burada bir can kaybı yok. İçme suyu ve yol gibi hasarları da devletimizin imkanları ile gideriyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı