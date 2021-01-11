Son Dakika | Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü
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Son Dakika | Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü

11.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:38

Son dakika gündem haberi... ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında iki vagon arasında sıkışan maden işçisi Ramazan Toprak (34), yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında iki vagon arasında sıkışan maden işçisi Ramazan Toprak (34), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 05.00 sıralarında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. İşçi Ramazan Toprak, iki vagon arasına sıkıştı. Mesai arkadaşlarınca sıkıştığı yerden kurtarılan Toprak, yerüstüne çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Toprak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası Toprak'ın cenazesi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, morg önünde maden işçisinin yakınlarına başsağlığı diledi. Geçen yıl 29 Aralık'ta da aynı maden ocağında Soner Dağlıoğlu, iki vagon arasına sıkışarak hayatını kaybetmişti.


Son Dakika | Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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