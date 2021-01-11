Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı

3 Haziran 2020'de Ankara'daki evinde cansız bedeni bornoz kuşağına asılı halde bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, dün uyuşturucu kullanırken çektiği video ile gündeme gelmişti.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bahsi geçen görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan T.K'nın yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verdi. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan baba Uygun serbest bırakılırken, Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi.

Bugün adliyeye sevk edilen Uygun, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasını alenen özendirmek suçundan tutuklandı.

"MADDEYİ PAVYONDA KONSOMATRİS OLARAK ÇALIŞAN BİR KIZDAN ALDIM"

Uygun emniyetteki ilk ifadesinde sosyal medyada kendi adına birçok hesap açıldığını, bu hesapları kimin yönettiğini bilmediğini belirtti. Uygun, sosyal medyada narkotik içerikli bir yayın yapmadığını öne sürerek, "Ben metamfetamin maddesini bir defa kullandım. 3 - 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'deki bir pavyonda konsomatris olarak çalışan takma ismi Kumsal olan kişiden aldım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum Aşağı Eğlence semtinde bulunan ikamette kullandım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum. T.K.'yi mahalleden tanırım. Bu şahsın madde kullandığını ya da sattığını bilmiyorum" dedi.

"VİDEO ÇEKİLİRKEN ALKOLLÜYDÜM"

Uygun, sosyal medyadaki videoyla alakalı ise şunları kaydetti: "Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim metamfetamin isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum."

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA profilleri üzerinde işlem yapılacağı belirtilmişti. Aleyna Çakır'ın klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde işlemlerin devam ettiği açıklanmıştı. Bu kapsamda Ümitcan Uygun'dan DNA örnekleri alındı. Örnekler, Aleyna Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA örnekleri de karşılaştırılacak soruşturma buna göre devam edecek.