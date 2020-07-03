Son dakika... Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı. Eşinin mezarı başında zor anlar yaşayan Gül Sunal, "Onsuz yaşamayı kabullenmeye başlıyorum" dedi.

Türk sinemasının usta sanatçısı Kemal Sunal vefatının 20'inci yılında kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapılan anma törenine büyük oyuncunun eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal, sevenleri ve dostları katıldı.

Anma töreninde usta sanatçı için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Kemal Sunal'ın ailesi ve sevenlerinin anma töreninde duygusal anlar da yaşandı. Törenden sonra basına açıklama yapan Ali Sunal ise tek tesellisinin babasını kızı Narin Sunal'la tanıştırırken evde bol bol Kemal Sunal olacağını düşünmesi olduğunu ifade etti.

"GÜZEL ŞEYLER YAŞIYORUZ AMA YOKLUĞU ÇOK ACI"

Kemal Sunal'ın yokluğunun çok acı olduğunu dile getiren Gül Sunal, "Yavaş yavaş onsuz yaşamayı artık kabullenmeye başlıyorum ben. Çok zor tabi ama artarak büyüyen sevgi de büyük bir teselli oluyor bize. Hiç yalnız bırakmıyor sevenleri. Çok güzel şeyler yaşıyoruz ama yokluğu da çok acıklı " diye konuştu.

"BİR ŞEKİLDE KENDİMİZİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Babasını çok özlediğini ve kendilerini bir şekilde teselli etmeye çalıştıklarını belirten Ali Sunal, "20 sene oldu. Artarak devam eden çok hak ettiği bir sevgiyi görüyordur diye umuyorum. Şimdi bizim bir heyecanımız var. Torunu oldu. Çok özledim. Tek tesellim 3 yaşından sonra babamla Narin'i tanıştırırken bol bol evimizde Kemal Sunal olacak diye düşünüyorum. O günü bekliyorum ben de. Bir şekilde kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz" dedi.

"BABAMIN TÜRK HALKININ KALBİNDE OLMASI EN GÜZEL MİRAS"

Tören sonrası gelen herkese tek tek teşekkür ederek babasına duyduğu özlemi dile getiren kızı Ezo Sunal, "Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. 20 yıl oldu. Daha nice 20 yıllar bu sevgi devam edecek gibi duruyor. Türk halkının hem kalbinde hem gülücüklerinde yaşayacak. Bu da bize en güzel miras zaten. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz" diye konuştu

Kaynak: İHA