Son dakika... Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı

Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı. Eşinin mezarı başında zor anlar yaşayan Gül Sunal, "Onsuz yaşamayı kabullenmeye başlıyorum" dedi.

03.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:59

Türk sinemasının usta sanatçısı Kemal Sunal vefatının 20'inci yılında kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapılan anma törenine büyük oyuncunun eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal, sevenleri ve dostları katıldı.

Anma töreninde usta sanatçı için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Kemal Sunal'ın ailesi ve sevenlerinin anma töreninde duygusal anlar da yaşandı. Törenden sonra basına açıklama yapan Ali Sunal ise tek tesellisinin babasını kızı Narin Sunal'la tanıştırırken evde bol bol Kemal Sunal olacağını düşünmesi olduğunu ifade etti.

"GÜZEL ŞEYLER YAŞIYORUZ AMA YOKLUĞU ÇOK ACI"

Kemal Sunal'ın yokluğunun çok acı olduğunu dile getiren Gül Sunal, "Yavaş yavaş onsuz yaşamayı artık kabullenmeye başlıyorum ben. Çok zor tabi ama artarak büyüyen sevgi de büyük bir teselli oluyor bize. Hiç yalnız bırakmıyor sevenleri. Çok güzel şeyler yaşıyoruz ama yokluğu da çok acıklı " diye konuştu.

Son dakika... Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı

"BİR ŞEKİLDE KENDİMİZİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Babasını çok özlediğini ve kendilerini bir şekilde teselli etmeye çalıştıklarını belirten Ali Sunal, "20 sene oldu. Artarak devam eden çok hak ettiği bir sevgiyi görüyordur diye umuyorum. Şimdi bizim bir heyecanımız var. Torunu oldu. Çok özledim. Tek tesellim 3 yaşından sonra babamla Narin'i tanıştırırken bol bol evimizde Kemal Sunal olacak diye düşünüyorum. O günü bekliyorum ben de. Bir şekilde kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz" dedi.

Son dakika... Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı

"BABAMIN TÜRK HALKININ KALBİNDE OLMASI EN GÜZEL MİRAS"

Tören sonrası gelen herkese tek tek teşekkür ederek babasına duyduğu özlemi dile getiren kızı Ezo Sunal, "Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. 20 yıl oldu. Daha nice 20 yıllar bu sevgi devam edecek gibi duruyor. Türk halkının hem kalbinde hem gülücüklerinde yaşayacak. Bu da bize en güzel miras zaten. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz" diye konuştu

Son dakika... Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Son dakika... Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Son dakika... Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Son dakika... Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Son dakika... Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Magazin
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar Magazin
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Magazin
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı Magazin
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Magazin
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti Magazin
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 56 kişi yaralandı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 56 kişi yaralandı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Buse Varol Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Milli Karar Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika... Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 13:59:40. #1.15#
title