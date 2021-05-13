Uşak'ta Ramazan Bayramı'nda şehitler anıldı
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Uşak'ta Ramazan Bayramı'nda şehitler anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Uşak'ta Ramazan Bayramı'nın ilk gününde protokol üyeleri şehitleri mezarı başında anarak dua etti.

Uşak'ta Ramazan Bayramı'nın ilk gününde protokol üyeleri şehitleri mezarı başında anarak dua etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Şekerevşeri Mezarlığı'nda şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Gerçekleştirilen programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç ve protokol üyeleri katıldı. İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından okunan Yasin-i Şerif'in ardından dualar edildi. Duaların ardından Vali Funda Kocabıyık ve beraberindeki heyet şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Program sonrasında Vali Kocabıyık, kısıtlamalar kapsamında oluşturulan denetleme noktalarına giderek polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutladı. - UŞAK

Uşak'ta Ramazan Bayramı'nda şehitler anıldı
Uşak'ta Ramazan Bayramı'nda şehitler anıldı
Uşak'ta Ramazan Bayramı'nda şehitler anıldı
Uşak'ta Ramazan Bayramı'nda şehitler anıldı
Uşak'ta Ramazan Bayramı'nda şehitler anıldı
Uşak'ta Ramazan Bayramı'nda şehitler anıldı
Uşak'ta Ramazan Bayramı'nda şehitler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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