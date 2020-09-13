Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Gediz istikametine giden Gökhan Karaköse yönetimindeki 64 NF 318 plakalı otomobille karşı yönden gelen Kenan Duymaz idaresindeki 43 FH 949 plakalı otomobil, Beylerhan köyü kavşağında çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerle araçlardaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gökhan Karaköse müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA