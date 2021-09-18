Son dakika: Uşak'ta 11 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına tepki gösteren grup, yolu trafiğe kapattı - Haberler
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Son dakika: Uşak'ta 11 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına tepki gösteren grup, yolu trafiğe kapattı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika: Uşak'ta 11 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına tepki gösteren grup, yolu trafiğe kapattı

Son dakika haberi: Uşak'ın Sivaslı ilçesinde dün 11 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasının yaşandığı kavşakta toplanan grup, yolu trafiğe kapattı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde dün 11 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasının yaşandığı kavşakta toplanan grup, yolu trafiğe kapattı.

Pınarbaşı beldesindeki kavşakta toplanan grup, Uşak- Denizli kara yolunda bir süre araç geçişini engelledi. Burada yaptıkları açıklamada, kavşakta çok sayıda trafik kazası yaşandığını öne süren gruptakiler, kavşağa trafik ışığı takılması ve uyarı levhaları konulmasını istedi.

Sivaslı Kaymakamı Semih Cembekli, Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da olay yerine gelerek gruptakilerle görüştü.

Kaymakam Cembekli'nin vatandaşları ikna etmesinin ardından kara yolu trafiğe açıldı.

Dünkü kazada hayatını kaybeden 11 yaşındaki Okay Çakı'nın yakınlarına da taziyelerini ileten Cembekli, kavşakla ilgili sorunun çözülmesi için tüm çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Uşak'tan Denizli yönüne giden C.A. (57) yönetimindeki 20 F 1171 plakalı minibüs, dün akşam Pınarbaşı beldesinde kavşaktan yola çıkan Okay Çakı'nın kullandığı plakasız motosiklete çarpmış, çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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