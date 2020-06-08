Son Dakika | Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Batı Şeria konusunda Filistin'e destek
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Son Dakika | Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Batı Şeria konusunda Filistin'e destek

Gelen son dakika haberlerine göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin davası konusunda ülkesinin tavrının değişmediğini söyleyerek İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı konusunda Filistin'e desteğini belirtti.

Son Dakika | Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Batı Şeria konusunda Filistin'e destek
08.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:12

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin davası konusunda ülkesinin tavrının değişmediğini söyleyerek İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı konusunda Filistin'e desteğini belirtti.

Krallık Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah Hüseyniye Sarayı'nda ülkede önde gelen yazar ve gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda Filistin meselesine yönelik açıklamalar yapan Kral Abdullah, Ürdün'ün Filistin meselesine ilişkin tavrının değişmediğini ifade etti.

Kral Abdullah, Filistinlilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Filistinlilerle, Arap ülkeleriyle ve uluslararası toplumla temas halindeyiz." dedi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı konusunda uyaran Kral Abdullah, "Batı Şeria'dan toprak ilhakı cevapsız kalmaz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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