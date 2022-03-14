Unkapanı Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

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Unkapanı Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Sümer Avcı - Genel
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Unkapanı Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde patenli 2 genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

İSTANBUL (İHA) - Unkapanı Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde patenli 2 genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Unkapanı Köprsü'nde geçtiğimiz günlerde İETT otobüsünün arkasına takılarak yolculuk yapan 2 patenli genç görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli gençler bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Adeta faciaya davetiye çıkaran gençlerin tehlikeli yolcuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Unkapanı Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Unkapanı Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Unkapanı Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Genel

İstanbul, Unkapanı, İETT, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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