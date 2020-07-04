Son dakika... Ümraniye'de sosyal mesafeli Yeşilçam konseptli kafe açıldı Son dakika haberi: Ümraniye'de sosyal mesafeli Yeşilçam konseptli kafe açılışı gerçekleşti.

Ümraniye'de sosyal mesafeli Yeşilçam konseptli kafe açılışı gerçekleşti. Kafe açılışına Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Hababam Vokal Grubu katıldı.

Çakmak Mahallesi'nde açılan kafede sosyal mesafe kurallarının uyulması dikkat çekti. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Teoman Ayık ve Hababam Vokal Grubu, kafenin Ümraniye Çakmak Şube açılışında buluştu. Kafenin Yeşilçam konsepti ile dizayn edilmesi dikkat çekti. Masalarda ve duvarlarda Yeşilçam'ın efsane isimleri Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Müren, Banu Alkan, Tarık Akan, Filiz Akın, Ayhan Işık gibi isimlerin fotoğraflar yer aldı.

Kafeyi çok beğendiğini söyleyen Nuri Alço, "Yeşilçam'ın yaşatmak kadar güzel bir şey yok. burayı açan arkadaşlara teşekkür ediyorum. bizleri ve bizden önceki ağabeylerimiz, ablalarımızın Yeşilçam'daki bütün oyuncuların burada yaşaması çok güzel" dedi.

Kafe sahiplerinde Ferhat Yeler, "Mekanımız yeni açıldı.istihdam sağlamış olduk. Biz Bakanlığın açıkladığı bütün kurallara uyacak şekilde çalışmalarımıza başladık. Sosyal mesafe olsun, ateş ölçümü olsun, masalar arası mesafe olsun dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Mustafa Biçer/İHA)

Kaynak: İHA