Son dakika! Ümraniye'de 2 katlı binada korkutan yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Ümraniye'de 2 katlı binada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Ümraniye'de 2 katlı binada korkutan yangın

Son dakika haber... Ümraniye'de 2 katlı binada elektrik tesisatından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de 2 katlı binada elektrik tesisatından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Yenişehir Mahallesi 3133. Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın 2. katında elektrik tesisatından çıkan yangın kısa sürede binanın çatısına sıçradı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın anında dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Fikret Akben, "Olay bir kıvılcımdan ibaret, dumanlar çıkmaya başladı. Daha sonra itfaiyeyi aradım. İçeriye koştum merdivenler duman doluydu, göz gözü görmüyordu. Kapıyı birkaç kere tekmeledim kimse çıkmadı. Daha sonra alt katta 70 yaşlarında bir teyze vardı, onun elinden tuttum aşağıya indirdim" dedi. - İSTANBUL

Son dakika! Ümraniye'de 2 katlı binada korkutan yangın

Son dakika! Ümraniye'de 2 katlı binada korkutan yangın

Son dakika! Ümraniye'de 2 katlı binada korkutan yangın

Son dakika! Ümraniye'de 2 katlı binada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

 Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, 'Neden yakıyorsun?' sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

 Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ali Uğur Burak Yamantürk
Spor Mustafa Denizli Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Ümraniye'de 2 katlı binada korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 17:01:58. #1.11#