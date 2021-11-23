Son dakika... Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile "İran'ın nükleer faaliyetlerini" değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında dün İran'a gelen Grossi bakanlık binasında Abdullahiyan ile görüştü.

Görüşmede, Grossi ve Abdullahiyan "iş birliğinin ve müzakerelerin sürdürülmesi" konusuna vurgu yaptı.

Abdullahiyan, UAEA ile güvenlik anlaşması doğrultusunda yapıcı ilişkileri devam ettirme noktasında kararlı olduklarını belirterek, bu ziyaretle karşılıklı güven ve iş birliğinin eskisinden daha fazla artması temennisinde bulundu.

UAEA'nın tarafsız, profesyonel ve teknik çalışmalarının önemine işaret eden Abdullahiyan, Ajansın dış siyasi baskıları dikkate almaması gerektiğini söyledi.

UAEA Başkanı Grossi de Ajansın teknik, profesyonel ve tarafsız çalışmalarına vurgu yaparak, Tahran ziyaretinin amacının "müzakere, karşılıklı anlayış, meselelerin çözümü ve İran ile iş birliğini artırmak" olduğunu ifade etti.

Grossi, gelecek aylarda kalan konuları çözmeye ve yakın iş birliğine devam etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Tahran'a ulaşan Grossi, bugün ilk olarak İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelmişti.