Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son dakika: 9 Ağustos tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 15 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 844'e yükseldi. 1182 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 240 bin 804'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 9 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1182 yeni vakanın tespit edildi, vefat sayısı ise 15 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 844'e, toplam vaka sayısı ise 240 bin 804'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 223 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1103 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 223 bin 759'a yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, ağır hasta sayısı 596, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1 oldu.

"25 İLİMİZDE 2 GÜNDÜR ENTÜBE HASTAMIZ YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" ifadelerini kullandı.