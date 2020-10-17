Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 1723 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Koronavirüste bugün hasta ve vefat sayısı düne göre düştü. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1723 artarak 345 bin 678 oldu. 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 224'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1723 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 71 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 224'e, toplam vaka sayısı ise 345 bin 678'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1401 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1401 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 302 bin 499'a yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909, ağır hasta sayısı 1428, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.

"EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ TEDBİRLER UYMAK"

Bakan Koca, "Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şu an en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız" ifadelerini kullandı.