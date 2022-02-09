'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Altar Zeyhan - Yerel
 - Güncelleme:

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattıMUĞLA Muğla'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Menteşe ilçesini birbirine kattı Muğla'nın Ula İlçesi polis çevirme noktasından 07 ASR 007 plakalı araç ile kaçan şahıs, Menteşe İlçesini birbirine kattı.

ULA, MUĞLA (İHA) - 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı

MUĞLA Muğla'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Menteşe ilçesini birbirine kattı

Muğla'nın Ula İlçesi polis çevirme noktasından 07 ASR 007 plakalı araç ile kaçan şahıs, Menteşe İlçesini birbirine kattı.

Onlarca polis ekibini peşine takıp yaklaşık 40 dakika kaçan Fatih G. isimli şahıs, Adliye kavşağının üst kısmında 48 T 0022 plakalı taksiye çarpıp kaza yapınca yakalandı.

1,69 promil alkollü çıkan Fatih G'ye çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tepki gösterdi.

Kovalamaca sırasında şans eseri kimse yaralanmadı.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan - Yerel

Tragger, Muğla, Polis, Ula, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title