'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı
İhlas Haber Ajansı, Mustafa Altar Zeyhan - Yerel
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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattıMUĞLA Muğla'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Menteşe ilçesini birbirine kattı Muğla'nın Ula İlçesi polis çevirme noktasından 07 ASR 007 plakalı araç ile kaçan şahıs, Menteşe İlçesini birbirine kattı.
ULA, MUĞLA (İHA) - 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı
MUĞLA Muğla'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Menteşe ilçesini birbirine kattı
Muğla'nın Ula İlçesi polis çevirme noktasından 07 ASR 007 plakalı araç ile kaçan şahıs, Menteşe İlçesini birbirine kattı.
Onlarca polis ekibini peşine takıp yaklaşık 40 dakika kaçan Fatih G. isimli şahıs, Adliye kavşağının üst kısmında 48 T 0022 plakalı taksiye çarpıp kaza yapınca yakalandı.
1,69 promil alkollü çıkan Fatih G'ye çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tepki gösterdi.
Kovalamaca sırasında şans eseri kimse yaralanmadı.