Düşerek ölen Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada! "Lütfen" diyerek ağlamış
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Düşerek ölen Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada! "Lütfen" diyerek ağlamış

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Srabiants'ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çeken kişinin 'Come,come' (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de 'Please' (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düşüp, ölmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

ÖNCE KAVGA ETTİLER SONRA OLAY YAŞANDI

Anzelika Srabiants ve sevgilisi, eğlenmek için Ataşehir'de bulunan bir restorana gidip, yemek yedi. Alkol alan çift, Ercan'ın iddialarına göre kıskançlık krizine girdi. Eve dönmek için taksiye binen çift tartışmaya başladı. Ukraynalı model, Ercan'a yumruk atarak, kaşını yardı. Çift eve vardıktan sonra da olay gerçekleşti.

Düşerek ölen Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada! 'Lütfen' diyerek ağlamış

"YUKARIYA ÇEKMEK İSTEDİM AMA BAŞARAMADIM"

Genç kadının ölümünün ardından Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Burak Ercan ifadesine, "Anzelika Srabiants kız arkadaşım olur. Akşam Ataşehir'de bulunan bir restorana giderek, yemek yedik. Daha sonra da alkol aldık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladık. Restorandan çıktıktan sonra taksiye bindik. Bu sırada da tartışma devam etti. Anzelika bana yumruk attı. Kaşımı yardı. Kendi evime gitmek istiyorum dediğinde de taksiden indik. Anzelika ayakkabısını çıkararak, koşmaya başladı. Ben de peşinden gittim. İkna ederek benim evime gitmek için taksiye bindik. Eve geldiğimizde de tartışma devam etti. Ben de lavaboya girdim. Çıktığımda balkondan kendini sarkıttığını gördüm. Hemen cep telefonu videosunu açarak, kayıt yapmaya başladım. Sonra ben de balkona giderek yukarıya çekmek istedim ancak başaramadım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü" dedi.

Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada! 'Lütfen' diyerek ağlamış

UKRAYNALI MODEL SON ANLARINDA "LÜTFEN" DİYE YALVAŞMIŞ

Öte yandan Burak Ercan'ın, düşerek ölen Anzelika Srabiants'ın son anlarını kaydettiği video da ortaya çıktı. 2 dakikalık videodabalkon tırabzanına asılı olan genç kadının, 'Burak Burak' diye seslendiği,Burak Ercan'ın da İngilizce olarak "Come come" (gel gel) yanıtı verdiği, son olarak da Anzelika Srabiants'ın 'Please, please' (Lütfen lütfen) diye bağırdığı duyuluyor.

Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada! 'Lütfen' diyerek ağlamış
Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada! 'Lütfen' diyerek ağlamış
Düşerek ölen Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada! 'Lütfen' diyerek ağlamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Balkondan düşerek ölen Ukraynalı modelin son görüntüleri ortaya çıktı! Rezidansa ayakkabısız girmiş
Balkondan düşerek ölen Ukraynalı modelin son görüntüleri ortaya çıktı! Rezidansa ayakkabısız girmiş
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