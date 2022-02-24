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Son Dakika: Ukrayna'nın ilk resmi toprak kaybı! Rusya, Herson bölgesini kontrol altına aldı

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
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Son dakika: Rusya'nın sabah saatlerinde başlattığı saldırının ardından Ukrayna'dan ilk toprak kaybı haberi geldi. Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti resmi idaresinden yapılan açıklamada, bölgenin güneyindeki kritik bir kısmın artık Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı belirtildi.

Bugün sabah 4:50'de Ukrayna'ya karşı havadan ve karadan saldırı başlatan Rusya, ülkenin güneyindeki kritik bir bölgeyi kontrolü altına aldı.

Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti resmi idaresinden yapılan açıklamada, bölgenin güneyinde bir kısmın artık Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı belirtildi.

Son Dakika: Ukrayna'nın ilk resmi toprak kaybı! Rusya, Herson bölgesini kontrol altına aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kayıplarımız var, birçok uçak ve zırhlı aracımız tahrip edildi. Çernobil bölgesinde Ruslar yavaş ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin danışmanı, Ukrayna'nın neredeyse tüm sınırı boyunca Rus güçleriyle çarpıştığını ve Sumy, Harkiv, Herson, Odessa bölgelerinde ve Kiev yakınlarındaki bir askeri havaalanında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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