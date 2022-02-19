Son Dakika: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Rusya yanlısı güçler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuştu. Son haftalarda Ukrayna ve Rusya arasında gerilen ipler, savaş söylentilerini ortaya çıkarmış; tarafların askeri yığınak yapmasına sebep olmuştu.

DÜN AKŞAM PATLAMA MEYDANA GELDİ

ABD ise her fırsatta Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını ifade ederken dün akşam Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlayan aracın Donetsk komutanı Denis Sinenkov'a ait olduğu belirtildi. Sinenkov'un şans eseri o esnada araçta olmadığı ifade edildi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta bulunan Donetsk ve Lugansk yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

DONETSK LİDERİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Donetsk'in ayrılıkçı lideri Denis Puşilin, bölgede genel seferberlik ilan etti. Puşilin, gözlemcilerin doğu Ukrayna'daki çatışmalarda büyük bir artış olduğu konusunda uyarmalarının ardından yaptığı bir video açıklamasında, "Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bugün genel seferberlik hakkında bir kararname imzaladım." ifadelerini kullandı. Puşilin dün de sivillerin bölgeden ayrıldığını duyurmuştu.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Bugün Rus yanlısı ayrılıkçıların bir Ukrayna askerini öldürdüğü duyurulurken, öte yandan Donetsk'te art arda patlamaların meydana geldiği öğrenildi.