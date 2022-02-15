Son dakika... Ukrayna'da Sovyet-Afgan Savaşında ölenler adına anma töreni düzenlendi - Haberler
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Son dakika... Ukrayna'da Sovyet-Afgan Savaşında ölenler adına anma töreni düzenlendi

AA, Vladimir Shtanko - Güncel
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Son dakika haberi... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anma töreninden detaylar Anıta çiçek bırakılması Anıt önünde düzenlenen törenden detaylar KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Sovyet Savaşı sırasında Afganistan'da hayatını kaybedenler için yapılan anıtın önünde tören düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Anma töreninden detaylar

Anıta çiçek bırakılması

Anıt önünde düzenlenen törenden detaylar KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Sovyet Savaşı sırasında Afganistan'da hayatını kaybedenler için yapılan anıtın önünde tören düzenlendi. Törene katılan gaziler anıta çiçek bıraktı.

Son dakika... Ukrayna'da Sovyet-Afgan Savaşında ölenler adına anma töreni düzenlendi

Son dakika... Ukrayna'da Sovyet-Afgan Savaşında ölenler adına anma töreni düzenlendi

Son dakika... Ukrayna'da Sovyet-Afgan Savaşında ölenler adına anma töreni düzenlendi

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

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