Son dakika... Ukrayna'da Sovyet-Afgan Savaşında ölenler adına anma töreni düzenlendi
AA, Vladimir Shtanko - Güncel
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Son dakika haberi... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anma töreninden detaylar Anıta çiçek bırakılması Anıt önünde düzenlenen törenden detaylar KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Sovyet Savaşı sırasında Afganistan'da hayatını kaybedenler için yapılan anıtın önünde tören düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Anma töreninden detaylar
Anıta çiçek bırakılması
Anıt önünde düzenlenen törenden detaylar KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Sovyet Savaşı sırasında Afganistan'da hayatını kaybedenler için yapılan anıtın önünde tören düzenlendi. Törene katılan gaziler anıta çiçek bıraktı.