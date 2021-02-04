Son Dakika: Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına kısıtlama
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Son Dakika: Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına kısıtlama

04.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:36
Son Dakika: Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına kısıtlama

Son dakika: Twitter, MHP lideri Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili yaptığı bir paylaşıma kısıtlama getirdi. Yaşanan gelişmenin ardından MHP olaya tepki gösterdi ve yapılan açıklamada, "Eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir" denildi.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasından sonra başlayan protesto gösterileri kısa sürede büyürken, konuyla ilgili olarak siyasiler de açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ile olaylara tepki gösterdi.

Bahçeli konuyla ilgili olarak birden çok paylaşımda bulunurken, Twitter bu paylaşımlardan birine kısıtlama getirdi. Yaşanan gelişmenin ardından MHP tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Son Dakika: Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına kısıtlama


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına twitter kısıtlama getirmiştir.

"OKYANUS ÖTESİNDEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİR"

Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir.

"TWİTTER'IN ARKASINDAKİ GÜÇLER DESTEK VERMİŞTİR"

Boğaziçi üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir.

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