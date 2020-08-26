Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
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Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını 3'üncü seviyede tutarken, daha önce terör olayları nedeniyle 12 il için yayımladığı "seyahatinizi gözden geçirin" uyarısını kaldırdı.

26.08.2020 22:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:34

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün kendi vatandaşlarına yaptığı "küresel seyahat uyarısı" listesinde Türkiye'nin durumunu güncelledi. Buna göre Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yapılan uyarı kaldırıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunan bakanlık, Türkiye'nin bazı bölgelerinde Kovid-19 riskinin arttığını ve mecburi bir seyahat durumunda bakanlık tarafından yayımlanan tavsiyelerin dikkate alınmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile yapılan istişarenin ardından mart ayında ilan ettiği ve vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmamaları tavsiyesinde bulunurken birçok ülkeyi "küresel seyahat uyarısı" listesinde 3'üncü seviyeye çekmişti.

TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE LİSTEYE EKLENEN 12 İL LİSTEDEN ÇIKARILDI

Ayrıca açıklamada, olası terör olayları nedeniyle Şırnak ve Hakkari illeri ile Suriye'ye 10 kilometre uzaklıktaki bölgeler için 4'üncü seviye olan "gitmeyin" uyarısı yapıldı.

Diğer yandan 6 Ağustos'taki açıklamada yer alan Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yapılan uyarının son güncellemede kaldırılması dikkati çekti.

Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı

Kaynak: AA

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