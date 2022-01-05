Son Dakika: Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacak

Son yıllarda iyice gerginleşen Türkiye- Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem başlıyor. İlk somut adımın atılacağı toplantı için tarihi Dışişleri Bakanlığı açıkladı.

14 OCAK'TA MOSKOVA'DA GÖRÜŞÜLECEK

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova'da yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE TANINMIŞ BİR İSMİ GÖREVLENDİRMİŞTİ

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

İSTANBUL-ERİVAN SEFERLERİ BAŞLAYACAK

Daha önce iki ülke arasında karşılıklı temsilciler atandığını belirten Çavuşoğlu, "İstanbul- Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak" diye konuşmuştu.

TÜRK MALLARINA AMBARGO KALDIRILMIŞTI

Öte yandan Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'nın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Türk mallarının ülkeye ithalatındaki ambargonun uzatılmamasına karar verildi" ifadelerine yer verilmişti.

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