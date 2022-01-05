Son Dakika: Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacak
Son dakika: 1915 olaylarının yanı sıra Dağlık Karabağ savaşının ardından da ilişkileri iyice gerginleşen Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını açıkladı.
Son yıllarda iyice gerginleşen Türkiye- Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem başlıyor. İlk somut adımın atılacağı toplantı için tarihi Dışişleri Bakanlığı açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova'da yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.
Daha önce iki ülke arasında karşılıklı temsilciler atandığını belirten Çavuşoğlu, "İstanbul- Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak" diye konuşmuştu.
Öte yandan Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'nın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Türk mallarının ülkeye ithalatındaki ambargonun uzatılmamasına karar verildi" ifadelerine yer verilmişti.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri