Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası
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Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası

15.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:16
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası

Son dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin aranması için Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verdi.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören AB destekli EuroAsia Enterkonnektörü projesine dair 8 Mart 2021'de bir mutabakat muhtırası imzalandığı ortaya çıktı.

Diplomatik kaynaklar, projenin dokümanlarında kullanılan görsellerden, sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının Kıbrıs Adası ve Girit arasında ülkemizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçmesine tepki gösterdi.

"ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMESİ GEREKİYOR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuk gereği, kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması gerektiriyorsa, kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek bu çalışmalar için ülkemizin izninin aranması; ön çalışma gerekmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında ülkemize makul bir süre önceden bilgi verilmesi gerekmektedir.

İSRAİL, YUNANİSTAN VE AB'YE NOTA

Yunanistan ve İsrail'in Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonuna Nota verilerek, tutumumuz yazılı olarak kayda geçirilmiştir" denildi.

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