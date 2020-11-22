Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı vaka sayısında yeni rekor kırıldı. 22 Kasım günü hasta sayısı 6017 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 446 bin 822'ye ulaştı. 139 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 12 bin 358'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6017 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 139 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 358, toplam hasta sayısı ise 446 bin 622'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3812 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3812 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 374 bin 637'ye yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617, ağır hasta sayısı ise 4217'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

GÜNLÜK HASTA SAYISI REKOR KIRDI

Türkiye'de bugün, koronavirüsün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla hasta sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti.

"KURALLARA SIKI SIKIYA UYMALIYIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.