Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi
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Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi

Son dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca da, "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Bu başarıyı riske atmayalım" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi
28.04.2020 19:09 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:27

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat korona virüsten 92 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 392 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 18 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 28 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 92 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 992 oldu.

BİR GÜNDE İYİLEŞEN HASTA SAYISI REKOR KIRDI

Bugün toplam 29 bin 230 test yapılırken 2 bin 392 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 114 bin 653 oldu. Bugünkü 5 bin 18 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 38 bin 809'a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 845 toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 621 olduğunu açıkladı.

"5 BİNDEN FAZLA HASTAMIZ İYİLEŞTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" ifadelerine yer verdi.

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